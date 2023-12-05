Стаття WP про проблеми контрнаступу та слова Столтенберга про "погані новини": експерт назвав цілі заяв

Публікація у The Washington Post статті про проблеми контрнаступу ЗСУ та паралельні заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга про можливі "погані новини" з України – цілком нормальний процес.

Таку оцінку дав політолог Ігор Рейтерович, повідомляє "24 канал".

Заява Столтенберга про "погані новини" з України

Рейтерович прокоментувавши нещодавнє інтерв'ю Столтенберга, у якому той наголошував на необхідності підтримки України, але й сказав, що "ми також повинні бути готові до поганих новин". На думку експерта, під "поганими новинами" генсек НАТО мав на увазі можливе затягування бойових дій. Заява Столтенберга була спрямована на країни-члени Альянсу та ЄС, аби вони посилити військову допомогу для України.

"В цьому контексті Столтенберг намагався використати тезу для певної активізації внутрішньонатівських процесів. Це був механізм тиску на деякі держави, які досі живуть в абстракції, ніби не знають, що відбувається, та наскільки Україні потрібна допомога. Він малює їм песимістичний сценарій, а також протягує тезу, що затягування війни або розвиток її не в той бік спричинить негативні наслідки як для НАТО, так і для ЄС", – пояснив політолог.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Столтенберг: Треба бути готовими до поганих новин! Протистояння Росія - Україна - НАТО

Стаття WP з оцінками контрнаступу ЗСУ

Рейтерович також прокоментував статтю The Washington Post, у якій видання розглядало проблеми літнього українського контрнаступу. Експерт пояснив, що підходить кінець року – і потрібно давати відповіді на деякі запитання. Саме через такі матеріали частина західних урядів, які підтримують Україну, хочуть дещо виправдати себе. Водночас це також є процесом розв'язання проблем.

"Такі матеріали – це намагання знайти відповіді на запитання, розв'язати проблеми. Можливо, десь частково і децентралізувати провину. Політичний аспект тут присутній. Але не забуваймо, що Захід живе не в стані війни. Там цілком можуть на рівні журналістської спільноти писати матеріали, хайпувати, набирати перегляди. Це теж відіграє свою роль", – звернув увагу політолог.

Нагадаємо, напередодні WP опублікувало аналіз підготовки до українського контрнаступу. У статті повідомлялося про розбіжності між стратегією України та баченням США й Заходу. Останні схилялися до точкового контрнаступу, зокрема щоб відрізати РФ від Криму. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наполягав на операціях по всій лінії фронту.

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