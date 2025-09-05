Статус біженців для українців у Польщі: чому все більше відмов

Українські біженці у Польщі / © ТСН.ua

У Польщі думка Управління у справах іноземців щодо необхідності надання громадянам України міжнародного захисту (статусу біженця або додаткового захисту) не змінилася — у більшості випадків підстави для надання заявникам такого захисту відсутні.

Про це пише інформаційний портал inPoland.

З березня 2025 року, на основі індивідуальної оцінки ситуації іноземця, Управління у справах іноземців видало майже тисячу негативних рішень щодо надання статусу біженця або додаткового захису громадянам України. Аналіз наступних справ дозволяє зробити висновок, що кількість відмов надалі тільки зростатиме.

Кожна заява про міжнародний захист розглядається індивідуально. До уваги співробітники UdSC беруть актуальну інформацію щодо місця проживання заявника на території України — безпекова ситуація, можливість реалізації громадянських прав та користування державними послугами. В Управлінні нагадали, що мобілізація не є підствою для надання статусу біженця.

В UdSC зазначили, що попри ветування поправок до спецзакону президентом Польщі Каролем Навроцьким, громадяни України все ще перебувають під тимчасовим захистом відповідно до терміну, визначеного у рішенні Ради Європейського Союзу. Таким чином, громадянам України гарантовано легальне проживання.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує повернення додому 70% українців після завершення війни.