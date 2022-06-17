Статус кандидата на вступ до ЄС: Нідерланди пішли назустріч Україні - Єрмак

Україна чекає на позитивне рішення Ради Європи щодо статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Нідерланди пішли назустріч Україні у питанні надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомив голова Офісу президент Андрій Єрмак у Telegram.

"Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав важливі слова за підсумками висновку Єврокомісії щодо рекомендації про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Дозволю собі зацитувати:

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"Я вважаю, що Комісія вчинила дуже розумно, знайшовши компроміс між наданням кандидатства та констатацією того, що принаймні в 7 сферах є ще багато роботи. І важливо досягти прогресу з цих питань, перш ніж можуть розпочатися перемовини. Нідерланди відстоювали іншу позицію, щодо того, що прогрес повинен передувати кандидатству, але перевагу було віддано кандидатству без додаткових умов. Я вважаю що Єврокомісія знайшла хороший компроміс. Попереду багато домашньої роботи в таких сферах як економіка, верховенство права, боротьба з корупцією. В понеділок в мене був дзвінок із президентом України Зеленським, він розуміє що існують ці виклики, вони над ними працюють. Це перший крок з багатьох, але Нідерланди прийняли рішення послідувати рекомендації Комісії", - сказав Рютте за підсумками засідання уряду.

Це важливо, що Нідерланди пішли назустріч Україні. Ми цього не забудемо", - наголосив Єрмак.

Очільник Офісу президента зазначив, що Україна чекає на позитивне рішення Ради Європи щодо статусу кандидата у члени ЄС.

"Ми добре розуміємо весь фронт робіт. Також варто пам'ятати, що Україна буде здійснювати всі необхідні реформи в умовах, у яких це не робила жодна з країн Європи - під час широкомасштабної війни з росією. Та це нас ще більше стимулюватиме. Ми хочемо завершити війну, знаємо, як саме втілювати реформи, яких від нас чекають. І зробимо все для того, щоб Україна була в ЄС. Це чудовий квест, який ми пройдемо разом", - резюмував він.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Однак, статус кандидата в ЄС в Україні можуть забрати наприкінці року в разі невиконання семи пунктів вимог.

Історичний момент: Україну визнали кандидатом у члени Євросоюзу

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