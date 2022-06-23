Статус кандидата на вступ до ЄС: Шмигаль пояснив, що це означає для економіки України

Статус кандидата на вступ до ЄС: Шмигаль пояснив, що це означає для економіки України

За словами прем'єра, статус кандидата відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

Історичний день для України. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС. Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний "безвізи", близькі до укладення митного, промислового та цифрового", - повідомив він.

Статус кандидата, за словами Шмигаля, є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

"Подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та зменшенню енергетичної залежності від Росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи. Дякуємо Європейській раді за позитивне рішення. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС в досягненні високих критеріїв членства та відбудові країни", - резюмував він.

Нагадаємо, голова євродипломатії Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата у члени ЄС. Обоє назвали рішення Єврокомісії історичним.

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