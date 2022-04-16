Статус кандидата у члени ЄС: Зеленський повідомив, що опитувальник вже майже заповнений

Відповіді невдовзі будуть передані представникам Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робота над опитувальником задля набуття державою статусу кандидата у члени ЄС вже майже завершена.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 15 квітня.
"Говорили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу", – розповів Зеленський.
Нагадаємо, 8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн офіційно передала Зеленському опитувальник щодо членства в ЄС.
Перед цим голова Єврокомісії заявила, що заявку України про вступ до ЄС подадуть до Європейської Ради цього літа. На що керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що в ОП намагатимуться пришвидшити процес вступу України до Євросоюзу.
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