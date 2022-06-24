"Статус кандидата в України не заберуть": Кулеба пояснив, чим насправді важливе виконання рекомендацій ЄК

Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що статус кандидата на вступ до Євросоюзу в України не заберуть. А виконання рекомендацій Єврокомісії необхідне для переходу до переговорів про вступ до ЄС.

Кулеба запевнив, що президент, уряд та парламент налаштовані рухатися до фази перемовин з ЄС про вступ України.

Про це міністр розповів у прямому ефірі ТСН під час спільного інформаційного марафону UAразом 24 червня.

"Статус кандидата в України не заберуть. Давайте від цього наративу відійдемо. Не треба думати про самих себе, що ми такі незграбні, нездатні і в нас щось заберуть. Ніхто в нас нічого не забере. Все буде добре", – запевнив Кулеба.

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"Якщо прочитати рішення Європейської Ради, там написано, що виконання цих рекомендацій Єврокомісії важливе для переходу на наступний етап – тобто для початку переговорів про вступ. Тому я пропоную мислити позитивно і працювати над виконанням цих речей для того, щоб якомога швидше перейти до фази проведення переговорів безпосередньо з Європейським Союзом про вступ", – пояснив голова МЗС.

"Я вас запевняю, що і у президента, і в уряді, і в парламенті є абсолютна налаштованість на те, щоб рухатися цим шляхом", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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