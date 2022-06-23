Статус кандидата в ЄС: журналіст повідомив про складні переговори на саміті

Статус кандидата в ЄС: журналіст повідомив про складні переговори на саміті

На саміті лідерів Євросоюзу, що триває 23 червня, переговори про статус кандидата для України відбуваються складніше, ніж очікувалося.

Усе тому, що деякі країни також хочуть статусу кандидата до ЄС для Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

"Переговори про надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини", – написав журналіст.

Нагадаємо, раніще 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що лідери ЄС нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Доба очікування: у Брюсселі ось-ось вирішать, чи стане Україна кандидатом у члени ЄС

Читайте також: