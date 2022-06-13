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Статус кандидатки на вступ до ЄС: журналіст розповів про попереднє рішення Єврокомісії щодо України

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Статус кандидатки на вступ до ЄС: журналіст розповів про попереднє рішення Єврокомісії щодо України

Фото: Associated Press

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС.

Також цей статус може отримати і Молдова, тоді як до Грузії в Єврокомісії є питання. 

Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Сьогодні у Європейській комісії відбулися попередні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Виглядає так, що буде статус кандидата з умовами для України та Молдови. Проте Грузія під питанням", – написав Йозвяк.

Остаточне рішення Єврокомісія ухвалить уже 19 червня. 

Нагадаємо, після візиту європейських лідерів до Києва Україні можуть надати умовне кандидатство у ЄС.

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