"Статус Росії зміниться": Кулеба пояснив, чому неможливий прямий діалог з "ЛНР" і "ДНР"

"Статус Росії зміниться": Кулеба пояснив, чому неможливий прямий діалог з "ЛНР" і "ДНР"

На таких переговорах наполягає Москва.

Російська Федерація наполягає на прямому контакті України з "ЛНР" і "ДНР", але такий діалог не можливий.

Про це під час брифінгу повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також читайте Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом

За словами міністра, це не можливо, оскільки тоді зміниться статус Росії: з боку конфлікту на посередника.

"Ключове питання вчора було-прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає. Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - заявив він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив можливість проведення прямих переговорів з ватажками "ДНР" та "ЛНР". Інформація про це з'явилася у ЗМІ напередодні засідання радників країн "нормандського формату", яке відбулося наприкінці січня.

Раніше Кулеба заявляв що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод.

Читайте також:

Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки