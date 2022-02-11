"Статус Росії зміниться": Кулеба пояснив, чому неможливий прямий діалог з "ЛНР" і "ДНР"

На таких переговорах наполягає Москва.
Російська Федерація наполягає на прямому контакті України з "ЛНР" і "ДНР", але такий діалог не можливий.
Про це під час брифінгу повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами міністра, це не можливо, оскільки тоді зміниться статус Росії: з боку конфлікту на посередника.
"Ключове питання вчора було-прямий діалог між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає. Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії з боку конфлікту зміниться статусом посередника. Тому ми на це не йдемо", - заявив він.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив можливість проведення прямих переговорів з ватажками "ДНР" та "ЛНР". Інформація про це з'явилася у ЗМІ напередодні засідання радників країн "нормандського формату", яке відбулося наприкінці січня.
Раніше Кулеба заявляв що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод.
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