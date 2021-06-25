Став би нагородою Путіну за агресивну політику: у Польщі пояснили, чому не підтримали ідею саміту ЄС-РФ

Моравецький закликав РФ припинити агресивну політику щодо України.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи пропозицію канцлера Німеччина Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про відновлення самітів між Росією і Євросоюзом, заявив, що такий діалог був би подарунком для глави Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє TVN24.
"Польща відхилила пропозицію Німеччини, тому що ми вважаємо, що це буде більше вдячністю президенту Путіну, ніж покаранням його за його агресивну політику", - заявив Моравецький.
Він наголосив, що Польща відкрита для співпраці з Росією, але агресивна політика цієї країни щодо своїх сусідів повинна бути припинена. Моравецький також додав, що Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС.
"Я, як і багато інших лідерів, особливо країни Балтії, вважаю, що сьогодні це було б свого роду нагородою для президента Росії за його послідовну політику, але, на жаль, політику агресії, провокації сусідів, нападів всіх видів і - не забуватимемо - найнебезпечнішого нападу, тобто звичайної війни, яка має місце в Україні", - сказав голова польського уряду.
Наприкінець Моравецький додав, що його країна відкрита для співпраці з Росією, але їй необхідно "реалізувати Мінські домовленості і припинити агресивну політику щодо наших сусідів", маючи на увазі зокрема Україну.
Нагадаємо:
- Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС. Також вона закликала ЄС створити формат для перемовин з Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти канцлерка не бачить.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".
- Водночас премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.
- Саміту ЄС з Росією не буде: лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель зустрітися з Путіним