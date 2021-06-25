Став би нагородою Путіну за агресивну політику: у Польщі пояснили, чому не підтримали ідею саміту ЄС-РФ

Став би нагородою Путіну за агресивну політику: у Польщі пояснили, чому не підтримали ідею саміту ЄС-РФ

Моравецький закликав РФ припинити агресивну політику щодо України.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи пропозицію канцлера Німеччина Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про відновлення самітів між Росією і Євросоюзом, заявив, що такий діалог був би подарунком для глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє TVN24.

"Польща відхилила пропозицію Німеччини, тому що ми вважаємо, що це буде більше вдячністю президенту Путіну, ніж покаранням його за його агресивну політику", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що Польща відкрита для співпраці з Росією, але агресивна політика цієї країни щодо своїх сусідів повинна бути припинена. Моравецький також додав, що Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС.

"Я, як і багато інших лідерів, особливо країни Балтії, вважаю, що сьогодні це було б свого роду нагородою для президента Росії за його послідовну політику, але, на жаль, політику агресії, провокації сусідів, нападів всіх видів і - не забуватимемо - найнебезпечнішого нападу, тобто звичайної війни, яка має місце в Україні", - сказав голова польського уряду.

Наприкінець Моравецький додав, що його країна відкрита для співпраці з Росією, але їй необхідно "реалізувати Мінські домовленості і припинити агресивну політику щодо наших сусідів", маючи на увазі зокрема Україну.

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