Ставитися з гідністю: США закликали грузинську владу допустити Саакашвілі на судові слухання у його справі

Ставитися з гідністю: США закликали грузинську владу допустити Саакашвілі на судові слухання у його справі

У Держдепі вважають, що Саакашвілі має право на справедливий судовий розгляд.

Держдепартамент США закликав владу Грузії справедливо ставитись до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, а також забезпечити присутність політика на всіх засіданнях суду у його справі.

Про це пише "Інтерфакс"

"Ми закликаємо уряд Грузії ставитись до Саакашвілі справедливо і з гідністю, а також дослухатися до рекомендацій громадського захисника щодо належного звернення", — йдеться у заяві представника Держдепу Неда Прайса.

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Також зазначається, що Саакашвілі має право на справедливий судовий розгляд, який включає можливість особисто бути присутніми на судових слуханнях, якщо він попросить про це.

Нагадаємо, Саакашвілі раніше сьогодні, 18 листопада, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. "Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск і були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації і там чергує реаніматолог ", — заявила лікарка.

Як зазначила лікар, причини короткочасної втрати свідомості Саакашвілі стануть відомими після проведення низки досліджень. Після реанімаційних заходів показники здоров'я експрезидента Грузії стабілізувалися. "Параметри оксигенації, гемодинаміки та дихання в абсолютній нормі… Після короткострокових реанімаційних дій його стан стабілізувався", — додала вона.

Зазначимо, уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашквілі оцінюється як критичний і його негайно потрібно перевести у відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в'язниці №18.

Нагадаємо, через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18.

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