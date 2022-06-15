"Ставки надто високі": голова Пентагону заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 15 червня, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою і стало очевидним те, про що попереджав президент Володимир Зеленський.
Очільник Пентагону наголосив, що "ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти".
Про це Остін сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі.
"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна", – розповів міністр оборони США.
Він наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку контактна група надала Україні.
"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", – наголосив Остін.
Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.
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