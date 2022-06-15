"Ставки надто високі": голова Пентагону заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою

"Ставки надто високі": голова Пентагону заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 15 червня, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою і стало очевидним те, про що попереджав президент Володимир Зеленський.

Очільник Пентагону наголосив, що "ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти".

Про це Остін сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі.

"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна", – розповів міністр оборони США.

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Він наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку контактна група надала Україні.

"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", – наголосив Остін.

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.

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