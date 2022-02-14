"Ставки піднімаються": Стефанчук розповів, як Рада відповість на плани Росії визнати "ЛДНР"

Шлях України – до НАТО і він не може залежати від забаганок нашого північного сусіда, заявив спікер парламенту.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент може 15 лютого проголосувати заяву щодо проєкту постанови Держдуми Росії про визнання "ЛНР" та "ДНР".

Про це Стефанчук сказав під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 14 лютого.

"Ставки піднімаються. Сьогодні вже у Думі РФ пройшли комітети. Можливо, це питання буде винесено буквально днями на розгляд Державною Думою. Наша відповідь елементарна. Вона не змінювалася. Тому що ці території є територіями українськими", – сказав спікер Ради.

"Ми готуємо у Верховній Раді відповідну заяву, яка буде ґрунтуватися на всесвітньо визнаних територіях ООН. Ця заява може навіть бути проголосована завтра (15 лютого – ред.) у Верховній Раді. Крім цього, ми чітко розуміємо, де є інтерес України і що наш шлях – до НАТО, і наш шлях на утримання територіальної цілісності не може залежати від забаганок нашого північного сусіда", – розповів Стефанчук.

Нагадаємо, Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання палати 15 лютого два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених "республік" Донбасу.

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