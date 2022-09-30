"Стають нашими громадянами назавжди": Путін наївно висловився про жителів окупованих територій України

Путін наївно гадає, що українці з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя стануть громадянами РФ "назавжди".

Президент Росії Володимир Путін під час свого виступу 30 вересня поділився своїми мріями про те, що жителі Луганська, Донецька, Херсона і Запоріжжя начебто "стануть громадянами РФ назавжди".

Про це очільник Кремля заявив під час оголошення про спробу анексії окупованих територій України.

Зокрема, російський диктатор вкотре проголосив брехню про те, що нібито "мільйони українців" на захоплених територіях держави "вважають себе частиною Росії".

Також читайте Путін пригрозив захищати російські землі всіма засобами

"Немає нічого сильнішого від рішучості мільйонів людей, які за своєю культурою, вірою, традиціями, мовою вважають себе частиною Росії. Чиї предки протягом віків жили в єдиній державі. Немає нічого сильнішого від рішучості цих людей повернутися до своєї справжньої історичної батьківщини", – проголосив своє викривлене уявлення про реальність Путін.

"Люди, що живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні і Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди", – поділився мріями російський диктатор.

Зауважимо, що в Росії вже гадали, що і жителі Києва та Харківщини стануть громадянами країни-агресорки назавжди. Проте окупанти звідти накивали п'ятами, вже й слід їхній пропав.

Нагадаємо, 30 вересня Путін підписує "договір" про входження українських територій до складу РФ після проведення там псевдореферендумів.

Додамо, що під час свого виступу Путін також закликав Україну "негайно припинити вогонь" та сісти за стіл переговорів.

Будуть рішення - Зеленський заінтригував про спецзасідання РНБО

Читайте також: