Стефанчук: Київ очікує, що США визнають РФ країною - спонсором тероризму

Стефанчук заявив, що таке рішення повинні прийняти парламенти інших країн світу

Україна очікує, що США визнають Росію країною — спонсором тероризму.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що рішення Європейського парламенту визнати Росію країною — спонсором тероризму стане прикладом для багатьох країн світу. Стефанчук зазначив, що перш за все Київ очікує такого визнання від США.

"Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус — чи, можливо, інший спеціальний статус — буде наданий російській федерації", – сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради нагадав, що цей статус має багато юридичних наслідків, бо співпраця з такою країною призводить до жорстких санкцій.

Стефанчук додай, що визнання РФ країною — спонсором тероризму зі сторони Європейського парламенту повинну лягти в основу дев'ятого пакета санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав 3 пункти, з яких на нинішньому етапі війни складається тактика держави-терористки Росії.

Також ми інформували, що експосол у США пояснив, за яких умов Вашингтон може визнати Росію спонсоркою тероризму.

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