Стефанчук оприлюднив "домашнє завдання" нардепам на час зимових канікул: що мають читати політики

Стефанчук оприлюднив "домашнє завдання" нардепам на час зимових канікул: що мають читати політики

Голова Ради дав "домашнє завдання" нардепам на зиму.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який дав нардепам "домашнє завдання" на новорічно-різдвяні свята прочитати 5 книг, опублікував рекомендовану літературу.

Свій топ-5 книг, які Стефанчук рекомендує народним депутатам прочитати на зимових канікулах, оприлюднив у Facebook.

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Спікер ВРУ зауважив, що у день загальнонаціональної акції "Національний тиждень читання" хоче також популяризувати книги, а також спонукати всіх до читання.

"Тому пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" — рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", - написав Стефанчук.

До новорічного списку рекомендованої літератури від голови Ради цьогоріч увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще",

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History),

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history),

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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"Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список. Також чекатиму рекомендацій і навзаєм: яка книга припала вам до душі?", - додав він.

Наприкінець спікер ВРУ жартома написав, що його переліку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, адже передбачає, "що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

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