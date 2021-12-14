Стефанчук оприлюднив "домашнє завдання" нардепам на час зимових канікул: що мають читати політики

Голова Ради дав "домашнє завдання" нардепам на зиму.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який дав нардепам "домашнє завдання" на новорічно-різдвяні свята прочитати 5 книг, опублікував рекомендовану літературу.
Свій топ-5 книг, які Стефанчук рекомендує народним депутатам прочитати на зимових канікулах, оприлюднив у Facebook.
Спікер ВРУ зауважив, що у день загальнонаціональної акції "Національний тиждень читання" хоче також популяризувати книги, а також спонукати всіх до читання.
"Тому пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" — рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", - написав Стефанчук.
До новорічного списку рекомендованої літератури від голови Ради цьогоріч увійшли:
- Григорій Сковорода "Найкраще",
- Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History),
- Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history),
- Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
"Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список. Також чекатиму рекомендацій і навзаєм: яка книга припала вам до душі?", - додав він.
Наприкінець спікер ВРУ жартома написав, що його переліку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, адже передбачає, "що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".
Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.