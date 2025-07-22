Стефанчук підписав скандальний закон про НАБУ і САП: що далі

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений на засіданні у вівторок законопроєкт 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт №12414 про ліквідацію підписав спікер ВР і далі документ передали вже на підпис президенту Зеленському.

Реклама

Що передбачає законопроєкт

Згідно з новими правками незалежні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Зокрема, генпрокурор:

отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;

у разі бездіяльності може змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

закривати розслідування на вимогу сторони захисту;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

визначає склад групи прокурорів, позбавивши цього права керівника САП

Зазначимо, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підпсувати цей закон, бо це, за їхніми словами, загрожує зриву євроінтеграції. Зокрема, правозахисники Transparency International Ukraine наголосили, що законопроєкт — пряма загроза незалежності НАБУ і відкат назад у сфері антикорупційної реформи.

У НАБУ та САП також закликали Зеленського не підписувати його, оскільки тепер «дві незалежні інституції — НАБУ і САП — фактично повністю переводяться в залежний режим».

Реклама

Нагадаємо, що вчора, 21 липня, працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.