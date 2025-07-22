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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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762
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Стефанчук підписав скандальний закон про НАБУ і САП: що далі

Стефанчук підписав закон про зменшення повноважень НАБУ і САП. Далі справа — за президентом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалений на засіданні у вівторок законопроєкт 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт №12414 про ліквідацію підписав спікер ВР і далі документ передали вже на підпис президенту Зеленському.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з новими правками незалежні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Зокрема, генпрокурор:

  • отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;

  • у разі бездіяльності може змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

  • закривати розслідування на вимогу сторони захисту;

  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;

  • визначає склад групи прокурорів, позбавивши цього права керівника САП

Зазначимо, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підпсувати цей закон, бо це, за їхніми словами, загрожує зриву євроінтеграції. Зокрема, правозахисники Transparency International Ukraine наголосили, що законопроєкт — пряма загроза незалежності НАБУ і відкат назад у сфері антикорупційної реформи.

У НАБУ та САП також закликали Зеленського не підписувати його, оскільки тепер «дві незалежні інституції — НАБУ і САП — фактично повністю переводяться в залежний режим».

Нагадаємо, що вчора, 21 липня, працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.

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