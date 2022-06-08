Стефанчук попередив Європу про небезпеку, якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС

Стефанчук попередив Європу про небезпеку, якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС

Очільник Верховної ради Руслан Стефанчук закликав ЄС надати Україні статус кандидата на членство в союзі, бо інакше Путін може піти далі у цій війні.

За словами Стефанчука, Україна варта того, щоб отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Про це спікер Верховної ради сказав під час виступу перед Європарламентом.

"Українському народові дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що "те, що ви робите, це не марно, і ми бачимо ваше протистояння". Друзі, якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін. Він зрозуміє, що тепер може безкарно йти далі. Я прошу вас: зробімо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою", - закликав Стефанчук.

Водночас спікер Верховної ради наголосив, що Україна чітко усвідомлює, що це лише статус кандидата, тому готова працювати далі.

"Ми чітко усвідомлюємо та гарантуємо, що, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі, але готові робити це швидко та якісно, як зробили це, заповнюючи опитувальник на кандидатство до ЄС", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у Європейському парламенті у середу, 8 червня, готуються рекомендувати главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ та закупити зброю для ЗСУ, щоб протистояти російській агресії.

Голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер виклав низку рекомендацій для учасників саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня та на якому будуть обговорювати заявку України на членство в Європейському Союзі.

Стефанчук поїхав до Парижа

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