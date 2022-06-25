Стефанчук повідомив, чию кандидатуру висунув на посаду нового омбудсмена

В зал буде вноситися кандидатура нардепа Дмитра Лубінця.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що вніс пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини замість нещодавно звільненої Людмили Денісової.

Про це він сказав ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ви ж знаєте, що право на внесення має або ж голова Верховної Ради, або ж 118 народних депутатів. Тільки я реалізував своє право на висування кандидатури, тому ця кандидатура (Дмитра Лубинця – ред.) буде вноситися в зал", - зазначив Стефанчук.

Дмитро Лубінець є членом депутатської групи "За майбутнє". У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Він також був депутатом Ради попереднього скликання — від "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

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