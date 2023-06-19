Стефанчук пояснив, чи можливі вибори в Україні до закінчення війни

Вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі. Найоптимальнішим варіантом були б вибори до Верховної Ради, проведені одразу після закінчення війни.

Про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю "Українській правді".

"В мене є такий принцип: не знаєш як – дій, як говорить закон. Відповідно, законодавство України передбачає, що під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе. І це логічно. Бо ми не знаємо, як організувати голосування для майже 7 мільйонів, які перебувають за межами України. Ми не знаємо, як організувати голосування для тих регіонів, які тимчасово окуповані. Ми не знаємо, як забезпечити належне представництво, явку інших громадян під час дії воєнного стану і чи не будуть виборчі об'єкти атакуватися. Тому, мені здається, дуже мудре рішення закладено в законодавстві України, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть. Якраз якби вибори під час війни були можливі, це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог. І тому мені здається, що найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що парламентських виборів восени 2023-го в Україні не буде — це заборонено Конституцією під час воєнного стану.

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подовжили ще на 90 діб. За відповідні постанови проголосувала Верховна Рада. Дія попередніх добігала кінця 20 травня. Отже, нинішні документи діятимуть до 18 серпня. До слова, від початку повномасштабної війни воєнний стан в Україні подовжують уже всьоме.