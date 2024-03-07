Стефанчук пояснив, чому не всіх депутатів пускають у відрядження

Стефанчук наголосив, що усі нардепи знають про критерії щодо отримання допуску за кордон.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що він отримує заяви від депутатів щодо закордонних відряджень, які часом не завжди є обґрунтованими.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Тому, за його словами, є вісім підстав, відповідно до яких ухвалюється рішення, чи підписувати заяву.

"Перший - рішення українського парламенту про представництво. Другий - участь у парламентських асамблеях. Третім критерієм є участь нардепів в групах дружби. Четверте - це питання пов'язане з поїздками народного депутата задля допомоги Силам оборони України чи за сприянням Головного управління розвідки", - розповв голова ВР.

Він наголосив, що усі нардепи знають про ці критерії, тому йому "дивно", коли хтось із них скаржиться, що не отримав допуск на виїзд за кордон.

"Усі знають ці критерії… Мені дивно, коли народні депутати однієї політичної фракції розповідають про їх обмеження в перерві між закордонними відрядженнями", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала засідання 6-8 березня. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причину.

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