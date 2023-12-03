Стефанчук пояснив, чому Порошенка та його однопартійців не випустили за кордон

Петра Порошенка не пустили за кордон на зустрічі з партнерами. Про заборону на виїзд також повідомили депутатки від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Геращенко та Марина Іонова.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому п'ятого президента України Петра Порошенка не випустили за кордон на заплановані зустрічі з іноземними партнерами, зокрема у Польщі та США.

Про це він написав у Facebook.

Стефанчук нагадав, що кожен народний депутат України може брати участь у міжпарламентській дипломатії, зокрема, і шляхом отримання відрядження за межі України. Таке уповноваження народного депутата відбувається за погодженням із Головою Верховної Ради України – він отримує відповідне погодження від Голови у вигляді відрядження.

Голова Верховної Ради, зокрема зазначив, що за останніми статистичними даними, із моменту повномасштабного вторгнення фракція "Слуга народу", яка складає 235 народних депутатів (52,22% від складу парламенту), отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, що становить 4,23 відрядження на одного народного депутата.

"Зі свого боку, фракція "Європейська солідарність", яка постійно скаржиться на начебто "політичні переслідування" та складає 27 народних депутатів (6% від складу парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата. Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску", - написав Стефанчук.

Руслан Стефанчук також пояснив, чому він як Голова Верховної Ради України, а також інші його колеги по президії, погоджують не всі заяви на відрядження й вимушені відмовляти окремим народним депутатам.

"Причина проста. На жаль, окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки", - пояснив він.

За його словами, деякі народні депутати, "які сьогодні активно скаржаться на невипуск їх у відрядження", подали Стефанчуку нещодавно 4-5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят.

"Такий збіг викликає багато питань. Тому чи варто говорити, що за таких умов керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень"... Водночас я, як Голова Українського Парламенту, не сприймаю й не толеруватиму позицію окремих колег, які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним "парламентським МЗС", арогантно заявляючи, що лишень вони найефективніші, найпрофесійніші та найекспертніші", -резюмував голова ВР.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандал із експрезидентом України Петром Порошенком, якого вчергове не випустили за кордон.

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