Стефанчук про новий виток провокацій з боку РФ: "Ставити поперед себе жінок і дітей - це почерк країни-агресорки

Стефанчук про новий виток провокацій з боку РФ: "Ставити поперед себе жінок і дітей - це почерк країни-агресорки

За словами спікера ВРУ, Україна - мирна країна, яка водночас готова дати гідну відсіч кожному, хто посягне на її суверенітет.

Новий виток провокацій з боку РФ - це продовження агресії проти українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях. А також чергове свідчення того, що Росія і не планувала виконувати взяті на себе зобов'язання щодо деескалації та відведення військ.

Про це у п'ятницю, 18 лютого, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Україна ніколи не буде вирішувати питання застосуванням сили. Тим паче - способами, які не тільки далекі від цивілізації, людяності та гуманізму, але й є найгіршим прикладом ницості, боягузтва та морального розкладу", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами голови ВР, ставити поперед себе жінок і дітей - це відомий усьому світу почерк країни-агресорки. Обстріл дитячих садочків та шкіл з намаганням звинуватити у цьому ЗСУ, підривання порожнього автомобіля в центрі Донецька із заготовленим "журналістом" поруч, поширення звернень ватажків російського окупаційного режиму в так званих "ЛНР" та "ДНР", які були записані ще 16 лютого - все це настільки примітивні та гидкі маніпуляції, яким немає віри.

"Україна отримала підтримку цивілізованого світу, і наш шлях - це дипломатія. Ми чітко дотримуємося Мінських угод, тому наша армія - для оборони, а не для нападу. Україна - мирна країна, яка водночас готова дати гідну відсіч кожному, хто посягне на її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Ми на своїй землі! За нами правда! З нами Бог! Слава Україні!", - написав він.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про розповсюдження дезінформації представниками окупаційної влади на території ОРДЛО, якою проросійські бойовики намагаються залякати місцевих мешканців. Міністр оборони закликав не вірити російським “фейкам”.

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