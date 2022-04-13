Стефанчук про ОПЗЖ: "Найближчим часом такої фракції в українському парламенті не буде"

Стефанчук про ОПЗЖ: "Найближчим часом такої фракції в українському парламенті не буде"

Після парламентських виборів 2019 року до складу фракції ОПЗЖ увійшли 43 народні депутати.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук натякнув на припинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" вже невдовзі.

Про це спікер парламенту сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України чимало депутатів різних рівнів від ОПЗЖ отримали підозри в державній зраді. Окрім того, у низці місцевих рад фракції цієї політсили саморозпустилися.

"Не хочу робити спойлер, але я думаю, що найближчим часом такої фракції (ОПЗЖ – ред.) в українському парламенті не буде. Уже найближчим часом", – сказав Стефанчук.

Зауважимо, що після парламентських виборів 2019 року до складу фракції ОПЗЖ входили 43 народні депутати.

Нагадаємо, 28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія припинила свою роботу на території України.

Читайте також: