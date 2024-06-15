Стефанчук прокоментував заяви "фюрера" Путіна щодо умов переговорів з РФ

Спікер парламенту наголосив, що "мир в обмін на людей - це рабство".

Важливою є реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, а деякі "ініціативи". Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру.

Про це у своєму Facebook заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи останні заяви диктатора РФ Володимира Путіна про "мир".

"Мир в обмін на територію - це анексія. Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція. Мир в обмін на людей - це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус - це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт - це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків", - зазначив голова парламенту.

Стефанчук наголосив, що через це надзвичайно важливою є повна імплементація Формули миру українського президента. Перший крок на шляху до її реалізації, вважає спікер Ради, - це перший саміт миру у Швейцарії.

"Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, Володимир Путін назвав власні умови припинення вогню в Україні. Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім того, диктатор Путін зробив цинічну заяву про те, що не Росія розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ.

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