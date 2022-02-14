Стефанчук: Рада працює у штатному режимі, а за необхідності - і 24/7

Стефанчук: Рада працює у штатному режимі, а за необхідності - і 24/7

За його словами, Рада працює для забезпечення виконання всіх функцій, покладених на парламент.

Український парламент працює наразі у штатному режимі, а за необхідності зможе працювати й у цілодобовому.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок, 14 лютого, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я повідомляю, що Верховна Рада працює постійно в штатному режимі, а за необхідності – 24/7, щоб забезпечити виконання всіх функцій, покладених на парламент", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо:

У понеділок, 14 лютого, о 16:00 має відбутися засідання РНБО (за участю силовиків і голів фракцій Ради), а о 19:00 на нараду за участю президента Зеленського зберуться "слуги народу".

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