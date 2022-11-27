Стефанчук розповів, чому у депутатів-втікачів досі не забрали мандати

Близько десяти народних депутатів втекли з України і досі не повернулися.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому у народних депутатів від забороненої "Опозиційний блок – За життя",а також нардепів-втікачів, які виїхали за кордон після 24 лютого, і досі не повернулися, не забрали мандати.

Про це спікер ВР сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, близько десяти народних депутатів покинули територію України і досі не повернулися. Їм не виплачують зарплату і звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Раді. Проте забрати мандат виявилося не так просто.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України. Їх є сім. Ми не можемо ухвалити рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", – запевнив Стефанчук.

Також голова ВР пояснив, чому депутати від "ОПЗЖ" – досі у парламенті: "Це правильна ідея (позбавлення мандату депутатів від "ОПЗЖ" – Ред.), але нам треба знайти законодавче втілення. Якщо це все зробити, то це буде нагадувати революцію 1917 року або те, що зараз робить Росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світові цивілізованість нашого вибору", – підсумував спікер.

Відповідно до Конституції, повноваження народного депутата достроково припиняються у разі: