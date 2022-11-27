Стефанчук розповів, чому у депутатів-втікачів досі не забрали мандати

Близько десяти народних депутатів втекли з України і досі не повернулися.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому у народних депутатів від забороненої "Опозиційний блок – За життя",а також нардепів-втікачів, які виїхали за кордон після 24 лютого, і досі не повернулися, не забрали мандати.
Про це спікер ВР сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, близько десяти народних депутатів покинули територію України і досі не повернулися. Їм не виплачують зарплату і звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Раді. Проте забрати мандат виявилося не так просто.
"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України. Їх є сім. Ми не можемо ухвалити рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", – запевнив Стефанчук.
Також голова ВР пояснив, чому депутати від "ОПЗЖ" – досі у парламенті: "Це правильна ідея (позбавлення мандату депутатів від "ОПЗЖ" – Ред.), але нам треба знайти законодавче втілення. Якщо це все зробити, то це буде нагадувати революцію 1917 року або те, що зараз робить Росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світові цивілізованість нашого вибору", – підсумував спікер.
Відповідно до Конституції, повноваження народного депутата достроково припиняються у разі:
- 1) складення повноважень за його особистою заявою;
- 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- 3) визнання його судом недієздатним або безвісти відсутнім;
- 4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
- 5) якщо впродовж двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
- 6) невходження депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу парламентарія зі складу такої фракції;
- 7) смерті.
Нагадаємо, 20 березня РНБО призупинила діяльність політичних сил, пов'язаних з Росією на час воєнного стану. Йшлося про такі партії як "ОПЗЖ", "Партія Шарія"," Опоблок".
21 квітня у Верховній Раді представники забороненої "ОПЗЖ" оголосили про створення депутатської групи" Платформа за життя і мир". Очолив її Юрій Бойко. Згодом і ця "платформа" припинила своє існування. У вересні діяльність "ОПЗЖ" в Україні остаточно заборонили.
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