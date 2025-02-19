Стефанчук відповів, коли в Україні відбудуться вибори президента

Росія не може диктував Україні свої умови, наголосив спікер.

Чинний президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Наступні вибори глави держави відбудуться після завершення воєнного стану в державі.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він наголошує: важливо розуміти, чим є заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни. Це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України, наголосив спікер парламенту.

Стефанчук зауважує, що зараз Україні потрібні кулі, а не бюлетені. Що більше, заявив голова Ради, країна-агресор Росія не може Києхву нічого диктувати.

"Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів", - каже Стефанчук.

За його словами, Росія ніколи не була за мир, а натоміть прикривала агресію псевдо-миротворчістю.

"Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через "переговори", які мають лише закріпити досягнуте силою", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заговорив про вибори в Україні. За його словами, Зеленського нібито колегу підтримує лише 4% населення країни.

Читайте також:

Екстрено! Послухайте, що каже Трамп після перемовин з РФ: Україна сама почала війну?!