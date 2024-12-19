Стефанчук відреагував на заяви Путіна про переговори

Спікер парламенту заявив про незмінність своєї позиції щодо переговорів з РФ.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни з Росією тільки на своїх умовах.

Про це спікер парламенту сказав на брифінгу 10 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів.

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"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", – висловився голова Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Путін заявив про готовність РФ вести переговори, але лише з легітимним керівництвом України, на базі стамбульських домовленостей 2022 року, і "виходячи з реалій на полі бою".

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