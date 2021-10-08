Стефанчук закрив засідання Ради, призначення віцеспікера відкладено

Посада залишиться вакантною до 19 жовтня.
Після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня, не ухвалила рішення про призначення нового віцеспікера.
На посаду висунули нардепа від Європейської солідарності Софію Федину і главу партії "Слуга народу" - Олександра Корнієнка.
Стефанчук поставив на голосування пропозицію сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради оголосити закритим і повернутися до питання обрання першого віце-спікера вже наступного пленарного тижня
За пропозицію спікера проголосували 226 народних депутатів.
Чергове пленарне засідання відбудеться 19 жовтня.
Нагадаємо:
- Після відставки Дмитра Разумкова 8 жовтня Верховна Рада призначила новим спікером його першого заступника Руслана Стефанчука. "За" проголосував 261 нардеп. Засідання проводила віцеспікерка Олена Кондратюк.
- Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента вранці 7 жовтня.