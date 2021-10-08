Стефанчук закрив засідання Ради, призначення віцеспікера відкладено

Посада залишиться вакантною до 19 жовтня.

Після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 8 жовтня, не ухвалила рішення про призначення нового віцеспікера.

На посаду висунули нардепа від Європейської солідарності Софію Федину і главу партії "Слуга народу" - Олександра Корнієнка.

Стефанчук поставив на голосування пропозицію сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради оголосити закритим і повернутися до питання обрання першого віце-спікера вже наступного пленарного тижня

За пропозицію спікера проголосували 226 народних депутатів.

Чергове пленарне засідання відбудеться 19 жовтня.

Нагадаємо:

Після відставки Дмитра Разумкова 8 жовтня Верховна Рада призначила новим спікером його першого заступника Руслана Стефанчука. "За" проголосував 261 нардеп. Засідання проводила віцеспікерка Олена Кондратюк.

його першого заступника Руслана Стефанчука. "За" проголосував 261 нардеп. Засідання проводила віцеспікерка Олена Кондратюк. Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента вранці 7 жовтня.

Новини України: новим спікером став "слуга народу" Руслан Стефанчук

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