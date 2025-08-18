ТСН у соціальних мережах

Політика
644
1 хв

Стефанчук зробив тверду заяву про Україну і НАТО

Руслан Стефанчук заявив, що Україна продовжить рухатися до НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що найкраща гарантія безпеки для для держави — НАТО. Парламент готовий далі реалізовувати стратегію на шляху до Альянсу.

Про це спікер Ради висловився перед презентацією плану дій уряду.

«Найкраща безпекова гарантія сьогодні у нас — в НАТО. Український парламент вже прийняв велику кількість законодавчих актів. Ми готові й далі рухати цей віз. Ми готові й далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання внутрішньої сумісності з НАТО — це є питання внутрішнього виклику», — розповів Стефанчук.

Він наголосив, що парламент «готовий і далі реалізовувати нашу стратегію на шляху в НАТО».

Нагадаємо, за інформацією видання Reuters, на саміті на Алясці з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги для завершення війни в Україні. Зокрема, господар Кремля хоче територіальних поступок від Києва, заборони на вступ України до НАТО та державного статусу російської мови.

Як заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, США запропонували Україні гарантії безпеки, подібні на гарантії НАТО для членів Альянсу, але без формального вступу до блоку.

Президент Володимир Зеленський назвав готовність США взяти участь у гарантіях безпеки для України історичним рішенням.

