Стефанчука звільнили від виконання обов’язків представника президента у парламенті

Сьогодні Рада планує розгляд питання про відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов’язків свого представника у парламенті.
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента вранці 7 жовтня.
Причина цього рішення в документі не уточнюється. Але, за повідомленнями у ЗМІ, саме Стефанчук є основним кандидатом на посаду спікера Ради в разі відставки Дмитра Разумкова, яку сьогодні розглядатимуть нардепи.
"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України", - йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, "Слуги народу" збираються звільнити з посади голови парламенту Дмитра Разумкова.
Як відомо, Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, буде вести пленарне засідання 7 жовтня, під час якого розглядатимуть можливу відставку Дмитра Разумкова з посади очільника Верховної Ради.
Раніше повідомлялося, що під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади.