Стефанішина: Хартія про особливе партнерство та попередні гарантії не стримали Росію від агресії

Стефанішина: Хартія про особливе партнерство та попередні гарантії не стримали Росію від агресії

Хартія була укладена у 1997 році.

Гарантії, які були зафіксовані у Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО ще у 1997 році, не стримали Росію від агресії.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі одного з українських телеканалів, - пише Укрінформ.

Хартія про особливе партнерство, укладена в 1997 році, пише: "Україна та країни-члени НАТО продовжуватимуть виконувати всі угоди щодо роззброєння, нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням та заходів зміцнення довіри безпеки між сторонами".

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Як зауважила віцепрем'єр, Україна дала Росії всі гарантії ще у 1997-му році, але це не стримало її від агресії.

"Тому ми сподіваємося, що в Мадриді (де 29-30 червня відбудеться наступний саміт НАТО - ред.), окрім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху до НАТО", - підкреслила Стефанішина.

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