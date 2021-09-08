Стефанішина: Ініціатива просити про статус основного союзника США поза НАТО виглядає як політична диверсія

Віцепрем'єрка нагадала, що під час зустрічі Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії.

Ініціатива депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) наразі є недоречною і несвоєчасною.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Стефанішина нагадала, що під час зустрічі Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні, який передбачає:

підтримку євроатлантичних прагнень України;

співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва;

співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

Віцепрем’єрка зазначила, що пропонована до розгляду у Раді ініціатива:

не проговорювалася на рівні лідерів держав;

ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу на євроатлантичну інтеграцію та членство в НАТО;

не має практичної доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.

"Ніяких гарантій статус "основного союзника поза НАТО" не дає. Афганістан теж є "союзником поза НАТО". Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях", - написала Стефанішина.

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"Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодило нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче, коли йдеться про статус, створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій", - додала вона.

Нагадаємо:

8 вересня депутати зберуться на позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 153 нардепів.

для ухвалення звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Відповідне розпорядження підписав голова ВР Дмитро Разумков на вимогу 153 нардепів. Своєю чергою пані посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО. Такий статус надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.

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