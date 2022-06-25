Стефанішина назвала третю країну, яка вагалася щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що окрім Данії та Нідерландів, щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС вагалася Португалія. Скептичність цієї країни зберігалася до останнього моменту.

Стефанішина зауважила, що попередня думка Португалії не була усвідомленою та серйозною позицією проти України.

Про це вона сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 25 червня.

"Для нас великою загадкою з самого першого дня була така країна як Португалія. Спершу нам здавалося, що країна, в якій одна з найбільших кількостей громадян України працюють, в якій попри велику кількість робочої сили ми як працьовитий, досвідчений, освічений народ не створюємо жодних проблем. Тобто розуміння України найбільше. Але скептичність цієї країни зберігалася до останнього фактично моменту", – розповіла віцепрем’єрка.

"Це не була усвідомлена, серйозна позиція країни проти України. Це була більше геополітична історія про те, що ми – дуже велика і сильна країна, і ми дуже посилимо Східну Європу в Європейському Союзі", – додала вона.

"Для Данії, для Нідерландів були аргументи в перше чергу по внутрішніх реформах. Нам тут дуже допомогла Європейська Комісія", – зауважила Стефанішина.

"Тут треба розуміти, що ми працювали у великій команді. Тобто в нас настільки була потужна координація з європейськими інституціями, з державами, які підтримували, адвокатували наше членство, з нашим громадянським суспільством, з українцями, які переїхали, рятуючись від війни, за кордон. Тобто десь були акції протесту, десь громадянське суспільство вимагало зустрічей і розказувало, що от вони завжди критикували владу, але сьогодні ми всі об’єдналися, ви маєте дати статус. Десь лідери, ви знаєте, Польщі, Словаччини напряму їздили в столиці. В тому числі дискусії були і в Португалії, і в Нідерландах", – пояснила віцепрем‘єрка.

Нагадаємо, на початку червня Стефанішина повідомляла, що в ЄС є три країни, які виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство. Вона відмовилась назвати ці країни, проте ЗМІ повідомляли, що йдеться про Данію та Нідерланди, а от назва третьої країни досі залишалася загадкою.

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