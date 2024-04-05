Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО

США та Німеччина не хочуть запрошувати Україну до НАТО, бо тоді мова йтиме не про прості розмови, а про реальні дії.

Всі союзники підтримують ідею запрошення Україні щодо вступу до НАТО на саміті у Вашингтоні, окрім Німеччини та Сполучених Штатів.

Про це в етері телемарафону заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати та Німеччина відмовляються змінювати своє рішення щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні.

Стефанішина заявила, що ці публікації готують країни НАТО та Україну до того, яких рішень чекати чи не чекати на майбутньому саміті Альянсу.

Вона зазначила, що Київ також бере участь у порядок денний, який повʼязаний з Україною. Стефанішина заявила, що Україна прагне членства в Альянсі, і тому це питання "буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене".

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн", - заявила вона.

Стефанішина заявила, що США та Німеччина не хочуть запрошувати Україну до НАТО, бо тоді мова йтиме не про прості розмови, а про реальні дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну не запросять приєднатися до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні через позицію США та Німеччини.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні.

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