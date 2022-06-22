Стефанішина повідомила, коли Україна виконає рекомендації ЄС щодо статусу кандидата

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розраховує до кінця року виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС.

Наприкінці 2022 року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій.

Про це Стефанішина розповіла на брифінгу 22 червня.

"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань", – сказала віцепрем'єрка.

"Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів (щодо вступу до ЄС – ред.)", – наголосила вона.

Стефанішина сказала, що Україна нікому не віддасть свій статус кандидата в ЄС, відповідаючи на запитання, чи можливе відкликання статусу у разі невиконання державою рекомендацій.

Нагадаємо, Україна вже 24 червня може отримати статус кандидатки на вступ до ЄС.

ЄС надасть Україні статус кандидата на членство і посилюватиме санкції проти РФ

Читайте також: