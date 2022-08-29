Стефанішина пояснила, чи Україна все ще зацікавлена в ПДЧ у НАТО

План дій щодо членства України в НАТО вже не має такого значення, як раніше. Наразі Україна націлена лише безпосередньо на членство в НАТО.

Після повномасштабного вторгнення Росії пропозиція ПДЧ в межах НАТО для України буде рівнозначною рішенню Бухарестського саміту 2008 року.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді".

"Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО - це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року", - пояснила Стефанішина.

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За її словами, аналіз відповідності українського сектора безпеки і оборони та інших структур стандартам НАТО засвідчив, що Україна де-факто вже впровадила дуже багато практик Альянсу. Крім того, українські військові зараз набувають унікального досвіду бойових дій, якого не мають військові країн-союзників НАТО.

"Основні "морквинки", цікаві в умовах цієї війни можливості, ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію", - додала Стефанішина.

На її думку, наразі немає сенсу серйозно обговорювати заперечення Росії проти вступу України до НАТО. Натомість вона переконана, що Україна рано чи пізно обов’язково стане членом НАТО.

"Якщо ви звернули увагу, майже половину часу, як триває повномасштабна війна, Росія не заявляє таких вимог і таких дискусій взагалі не веде. Тобто в цьому плані повномасштабна війна знівелювала всі можливі наративи РФ - і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, яких, власне, боялися країни Альянсу, кажучи, що не треба дратувати Росію. Тому ми не надто серйозно ставимося до будь-яких заяв РФ і готові будемо повернутися до дискусії після звільнення наших територій", - підсумувала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Польща та Литва заявили, що готові дискутувати з НАТО щодо приєднання України.

Нагадаємо, у Британії та США заявили, що атака РФ на ЗАЕС стане порушенням статті 5 статуту НАТО. Що це означає.

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