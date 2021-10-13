Стефанішина розповіла про перспективи вступу України до ЄС та як на саміті "не стримували себе в жодних амбіціях"

Стефанішина розповіла про перспективи вступу України до ЄС та як на саміті "не стримували себе в жодних амбіціях"

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішила підвела підсумки 23-го саміту Україна-ЄС.

12 жовтня у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. Напередодні Київ і Брюссель традиційно ламають списи щодо формулювань підсумкової декларації. І кожного разу це про перспективу членства.

Чому ЄС не готовий визнати за Україною цю перспективу, ексклюзивно в інтерв’ю ТСН.ua розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, цьогорічна декларація саміту мала певну унікальну особливість.

"Оскільки саміт відбувався у Києві, є така практика, хто організує саміт, той і пропонує фінальний документ. Україна вперше за 23 саміти сама запропонувала текст спільної декларації. І це дуже нам допомогло, бо дискусії на рівні держав-членів базувалися саме на тому тексті, який запропонували ми. Очевидно, що ми не стримували себе в жодних амбіціях. Тому вчора і говорили, що декларація взагалі не схожа на попередні", — зазначила віцепрем’єрка.

Так, європейська перспектива для України була відображена в декларації. Проте Стефанішина вважає, що це більше бюрократичний документ.

Віцепрем’єрка акцентувала увагу на слова президента Зеленського під час завершення саміту, який "у дуже дружній манері поставив питання в лоб".

"Дивіться, ми з вами тут плануємо якісь геополітичні речі, проговорюємо наші пріоритети, ми летимо на максимальній швидкості. А чи є у нас світло в кінці тунелю? Як ми можемо розуміти, що власне ця європейська перспектива буде колись реалізована?", — запитав глава держави.

Йшлося про запит українського народу, який вже визначився зі своїм європейським вибором.

"Звичайно ми не отримали однозначної відповіді. Але важливо, що зазначив президент Європейської ради: для того, щоб почати виробляти рішення, треба мобілізувати дебати, треба почати цю дискусію. До цього європейські інституції та держави-члени просто не хотіли про це говорити. Тому меседж про те, що треба почати про це говорити дуже важливий. Це геополітика. Тому тут не ухвалюються рішення, напроти яких можна швидко поставити галочку. Але це було проговорено прямо, і саміт не дав можливості поставити під сумнів готовність України до реалізації цієї перспективи", — сказала Стефанішина.

Журналіст ТСН.ua: "Чи не говорили європейці за закритими дверима, мовляв, давайте не виносити це на публіку, ви ж знаєте, яка позиція Росії, деякі країни-члени ЄС не хочуть її зайвий раз турбувати, тому давайте не треба…"

Ольга Стефанішина: "Взагалі ні. Ні президентка Єврокомісії, ні президент Європейської ради жодних застережень щодо перспективи членства України в ЄС не висловлювали. Була дискусія щодо того, як виглядає цей процес. Застереження щодо того, що ніхто не хоче дратувати Росію, більше звичайно стосуються НАТО".

Журналіст ТСН.ua: "Щодо згадки про сумнозвісний нідерландський консультативний референдум 2016 року у підсумковій декларації, коли, попри низьку явку, 61% громадян цієї країни проголосували проти ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. Чому нам не вдалося "збити" це формулювання?"

Ольга Стефанішина: "Була пропозиція кілька разів згадати цей нідерландський референдум у тексті самої декларації. Зараз у фінальній версії ця згадка є лише раз. Ми маємо поважати позицію держав-членів, але, водночас, не хочемо, щоб нею зловживали. У нас було багато інших важливих позицій, які також треба було відстояти. Це переговорний процес. Тому баланс у декларації віднайдений".

Нагадаємо, що на черговому саміті Україна-ЄС Київ та Брюссель відкрили небо, але не політичні кордони ЄС для вступу.

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