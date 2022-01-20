Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО: про що говорили

Віцепрем'єрка зазначила, що вже обговорила з дипломатами подальші плани для протидії Росії та зміцнення потенціалу України.
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтерграції Ольга Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО і обговорила з представниками Альянсу практичні кроки задля зміцнення обороноздатності України.
Про це Стефанішина повідомила у своєму Twitter.
"Вдруге за два тижні перебуваю у штаб-квартирі НАТО. Окрім безпекової ситуації, обговорюємо з партнерами по НАТО дуже практичні елементи нашої співпраці, аби зробити Україну сильнішою та стійкішою. Сильна Україна є ключем до європейської безпеки", - написала віцепрем’єр-міністерка.
Стефанішина повідомила, що вже зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, помічником генсека НАТО з операцій Томасом Гоффусом та помічником генсека з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.
Віцепрем'єрка зазначила, що, зокрема, вже обговорила з дипломатами подальші плани для протидії Росії та зміцнення потенціалу України.
Крім того, Стефанішина зазначила, що на порядку денному були також питання щодо:
- створення національної системи стійкості в Україні,
- підготовка до Саміту НАТО у Мадриді та участь партнерів у розробці Стратегічної концепції НАТО,
- підтримка НАТО реформ у секторі безпеки та оборони та виконання Річної національної програми.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина взяла участь в засідані Комісії Україна-НАТО, що відбувалася 10 січня у Брюсселі.
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