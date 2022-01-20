Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО: про що говорили

Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО: про що говорили

Віцепрем'єрка зазначила, що вже обговорила з дипломатами подальші плани для протидії Росії та зміцнення потенціалу України.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтерграції Ольга Стефанішина вдруге за два тижні відвідала штаб-квартиру НАТО і обговорила з представниками Альянсу практичні кроки задля зміцнення обороноздатності України.

Про це Стефанішина повідомила у своєму Twitter.

"Вдруге за два тижні перебуваю у штаб-квартирі НАТО. Окрім безпекової ситуації, обговорюємо з партнерами по НАТО дуже практичні елементи нашої співпраці, аби зробити Україну сильнішою та стійкішою. Сильна Україна є ключем до європейської безпеки", - написала віцепрем’єр-міністерка.

Стефанішина повідомила, що вже зустрілась із заступником генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, помічником генсека НАТО з операцій Томасом Гоффусом та помічником генсека з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Віцепрем'єрка зазначила, що, зокрема, вже обговорила з дипломатами подальші плани для протидії Росії та зміцнення потенціалу України.

Крім того, Стефанішина зазначила, що на порядку денному були також питання щодо:

створення національної системи стійкості в Україні,

підготовка до Саміту НАТО у Мадриді та участь партнерів у розробці Стратегічної концепції НАТО,

підтримка НАТО реформ у секторі безпеки та оборони та виконання Річної національної програми.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина взяла участь в засідані Комісії Україна-НАТО, що відбувалася 10 січня у Брюсселі.

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