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Стефанішина назвала "найскладнішу" країну у перемовинах про вступ до ЄС
За словами віцепрем’єрки, Угорщина нічого не хоче від України, просто її риторика є агресивною.
Угорщина є одним з найскладніших перемовників на шляху євроінтеграції України через її негативне ставлення до нашої країни та агресивну риторику. Втім, ця агресія не завжди пов’язана власне з Україною.
Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Насправді, Угорщина зараз є для мене одним з найскладніших перемовників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді. Риторика, яку ми чуємо, вона агресивна щодо України, стосовно прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати цей вибір [вступ до ЄС — ред.]», — зазначила вона.
За словами міністерки, ця агресивна риторика не завжди пов’язана з самою Україною, і Угорщина блокує різні рішення на рівні Євросоюзу. Водночас Будапешт обрав шлях активної комунікації на рівні дипломатів з РФ, а також з адміністрацією Білого дома через призму негативного сприйняття України.
«Це не може не викликати сум, і ми вважаємо, що цей підхід дійсно заслуговує на переосмислення. Але, попри все це, прямо в епіцентр цього опитування, я приїхала в Будапешт. Угорська сторона запропонувала мені дуже обмежене коло зустрічей. Ми обмежилися лише обговоренням питань національних меншин, яке не є першим на порядку денному. Але я бачу невеличке світло в цьому тунелі», — зазначила Стефанішина.
Вона також додала, що наступна зустріч відбудеться в понеділок, 12 травня.
«Після цієї зустрічі ми зможемо розуміти, як рухатись далі», — зауважила віцепрем’єрка.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Угорщина робить «дуже небезпечні речі», блокуючи вступ України до Євросоюзу. У відповідь очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто запропонував Зеленському «змиритись».