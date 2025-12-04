Стефанішина підтвердила повторну зустріч Умєрова з Віткоффом у США

Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у четвер, 4 грудня, прилетить до США для продовження переговорів з американською стороною. У планах — повторна зустріч зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами в Сенаті США, пише Суспільне.

За її словами, зустріч Умєрова з американською делегацією вже запланована.

«Рустем Умєров — глава нашої делегації, який не має іншої роботи, окрім ведення переговорів з американськими та європейськими союзниками, приземлиться у США вже завтра, щоб мати повторну зустріч із делегацією. Лише після цього ми можемо робити якісь висновки», — наголосила дипломатка.

Стефанішина підкреслила, що Україна рішуче налаштована на досягнення результату щодо встановлення тривалого і справедливого миру.

«Чітко видно по обидва боки — в Україні та США — що Україна налаштована на результат. Ми інвестували чимало часу в переговори з американською стороною щодо потенційних домовленостей», — сказала вона.

Посол також запевнила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США. За її словами, найближчим часом там можуть розглянути законопроєкти про визнання Росії державою-терористом та про вторинні санкції щодо країн, які купують російські енергоносії.

«Нам не треба чекати обіцянок від Росії. Росія вже вчинила достатньо воєнних злочинів. Вони провалили переговори на Алясці, у Будапешті та доброчесні переговори щодо мирного плану із 28 пунктів», — підкреслила Стефанішина.

Вона також зазначила, що після ухвалення закону про санкції президент США Дональд Трамп матиме «більше важелів впливу» у переговорах із Росією.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.