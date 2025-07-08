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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Стефанішина розповіла, коли ЄС ухвалить 18-й пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз наблизився до ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ольга Стефанішина про санкції

Ольга Стефанішина про санкції / © Getty Images

Європейський Союз уже цього тижня може ухвалити 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в етері телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 7 липня.

«За моєю інформацією, цього тижня європейські країни дійдуть згоди щодо 18-го пакета санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною», — повідомила посадовиця.

Стефанішина нагадала, що під час ухвалення 17-го пакета санкцій Угорщина до останнього моменту не голосувала за його впровадження. Через це санкції набрали чинності лише майже за добу після остаточного погодження.

«Угорщина не підтримувала 17-й пакет до останнього дня. Через затримку майже на добу Франція, Бельгія і Нідерланди почали працювати над механізмом виведення заморожених активів РФ з-під санкцій», — зауважила віцепрем’єрка.

Вона пояснила, що такий підхід дозволив би країнам ЄС уникнути необхідності кожні пів року поновлювати згоду на збереження обмежень, адже санкції щодо активів не були б прив’язані до політичного рішення.

Нагадаємо, що 26 червня ЄС не зміг досягти консенсусу щодо нового пакета санкцій. Водночас, країни-члени погодили продовження чинних обмежень ще на шість місяців.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження «особливих» санкцій, які повинні зруйнувати російські фінансові схеми, зокрема у сфері криптовалюти.

Ми раніше інформували, що від моменту повернення президента Трампа на посаду в січні, Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії.

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