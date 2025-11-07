Стефанішина: Україна проводить "позитивні" переговори зі США щодо ракет Tomahawk

Ольга Стефанішина

Українська пані посол у США Ольга Стефанішина заявила, що Київ веде "позитивні" переговори з Вашингтоном про придбання ракет та іншого далекобійного озброєння — попри те, що президент Дональд Трамп раніше сигналізував про небажання передавати ці системи Україні.

«Переговори тривають, але ми маємо багато делегацій, які працюють над розширенням доступних фінансових ресурсів для закупівлі додаткових військових спроможностей у США», — сказала Стефанішина в ефірі Bloomberg TV’s Balance of Power, — пише Bloomberg

За її словами, йдеться не лише про Tomahawk, а й про інші типи далекобійних і короткодійних ракет, і загальний прогрес у перемовинах є «доволі позитивним».

Стефанішина, колишня юристка, яка раніше координувала євроатлантичну інтеграцію України, стала послом у Вашингтоні трохи понад два місяці тому. Одним із її головних завдань було пом’якшити напруження у відносинах з адміністрацією Трампа, який часом критично висловлювався про президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет Tomahawk від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.