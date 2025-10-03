- Дата публікації
Стерненко звинуватив Гетманцева у спробі підриву державного управління
Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що народний депутат Данило Гетманцев намагається здійснити диверсію проти системи державного управління.
За словами Стерненка, дії Гетманцева можуть погіршити ситуацію в держслужбі, яка й без того залишається непрестижною, а низькі заробітні плати збільшують ризики корупції.
«Це справді диверсія проти держави. Інакше не назвати», — підкреслив активіст.
Стерненко також нагадав, що Гетманцев раніше критикував захист української мови, називаючи його «фашизмом».
Раніше Гетманцев працював помічником зрадника України і російського агента Володимира Сівковича.