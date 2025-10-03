Стерненко звинуватив Гетманцева у спробі підриву державного управління

Реклама

За словами Стерненка, дії Гетманцева можуть погіршити ситуацію в держслужбі, яка й без того залишається непрестижною, а низькі заробітні плати збільшують ризики корупції.

«Це справді диверсія проти держави. Інакше не назвати», — підкреслив активіст.

Стерненко також нагадав, що Гетманцев раніше критикував захист української мови, називаючи його «фашизмом».

Раніше Гетманцев працював помічником зрадника України і російського агента Володимира Сівковича.