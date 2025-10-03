ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Стерненко звинуватив Гетманцева у спробі підриву державного управління

Волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що народний депутат Данило Гетманцев намагається здійснити диверсію проти системи державного управління.

Стерненко звинуватив Гетманцева у спробі підриву державного управління

За словами Стерненка, дії Гетманцева можуть погіршити ситуацію в держслужбі, яка й без того залишається непрестижною, а низькі заробітні плати збільшують ризики корупції. 

«Це справді диверсія проти держави. Інакше не назвати», — підкреслив активіст.

Стерненко також нагадав, що Гетманцев раніше критикував захист української мови, називаючи його «фашизмом».

Раніше Гетманцев працював помічником зрадника України і російського агента Володимира Сівковича.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
