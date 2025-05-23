“Стежте за язиком!” - українські військові жорстко відповіли Вікторії Фортуне, яка зазіхнула на частину Одещини

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Відео зі зверненням опублікував блогер Сергій Наумович.

Нагадаємо, 18 травня 2025 року, Фортуне, яка належить до орбіти молдовського олігарха-втікача Ігоря Шора, опублікувала у своєму Telegram-каналі відео із закликом анексувати в України історико-географічний регіон Буджак на півдні Одеської області, щоб отримати “вихід до моря”.

Відповідь для Вікторії Фортуне українські військові записали на тлі фортеці у Білгород-Дністровському.

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“Виголошені вами заклики та зазіхання на суверенну територію України, а саме на регіон Буджак, не лише шкідливі, але й небезпечні. Ви точно прокурор, пані Вікторіє? Наполегливо рекомендуємо стежити за язиком і нагадуємо про непоправні наслідки для тих, хто за наказом з москви порушує міжнародне право і незаконно перетинає чужі кордони”, - йдеться у заяві.

“Підкреслюємо: Буджак - це Україна. Води Дунаю глибокі, а в тутешніх широких степах під палючим українським сонцем згнив уже не один чужинець”, - додали бійці.