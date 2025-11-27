ТСН у соціальних мережах

Політика
95
2 хв

Стів Віткофф та оточення Путіна: як злив аудіо розкрив суперечності в команді Трампа

Скандал із плівками про мирний план Трампа загострив боротьбу впливових груп у Кремлі та вплинув на американську політику.

Дар'я Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Публікація Bloomberg аудіозаписів Стіва Віткоффа про так званий «мирний план» Трампа спричинила політичний скандал у Вашингтоні. Розмови стосувалися можливого впливу оточення Володимира Путіна на позицію американського лідера. Ця історія відкрила приховані суперечності всередині команди Трампа.

Про це розповів політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу.

На думку Загороднього, ключове питання — не «хто розмовляв», а «хто злив».

«Я погоджуюся з тим, що злили росіяни. Я не виключаю, що це вже боротьба всередині російської влади,» — сказав Тарас Загородній.

Участь радника Юрія Ушакова в обох записах експерт пов’язує з конфліктами в російському керівництві. Різні групи — «стара гвардія» на кшталт Сергія Лаврова та Юрія Ушакова, та фігури, пов’язані з Кирилом Дмитрієвим — намагаються посилити свій вплив на Володимира Путіна і використовують такі історії як інструмент тиску одна на одну.

Плівки створили для Дональда Трампа вкрай складну ситуацію, бо показали сторонні поради щодо переговорів. У записах звучить ідея, що з ним можна говорити через похвалу за нібито вміння закінчувати війни. На тлі цього Марко Рубіо публічно дистанціювався від цієї історії і різко сприйняв присутність Стіва Віткоффа поруч.

У США також виникли серйозні підозри, що російські агенти могли отримати доступ до оточення Трампа і намагаються впливати на позицію американського лідера, що створює неприємну ситуацію для Сполучених Штатів.

У розмовах Кирила Дмитрієва йшлося про мирний план на 28 пунктів, який Сполучені Штати мали б подати як свій. Серед пунктів були обмеження української армії та можливі домовленості щодо Донбасу.

«Всі ці так звані 28 пунктів цього плану — це завдання обрушити Україну, щоб ми тут самі себе з’їли,» — наголосив Тарас Загородній.

Тиск будували на страху і відчутті нестачі часу, коли пропонували швидко підписати угоду. Експерт вважає, що очікуваний ефект не спрацював, оскільки українська сторона залучила до обговорення європейців і затягнула процес. В Україні не сталося внутрішнього вибуху, а удари по території Росії продовжуються.

Нагадаємо, у найближчому оточенні Дональда Трампа розгорівся конфлікт через контроль над мирним планом для України. Віцепрезидент Джей Ді Венс підтримує жорстку лінію та прагне політичного спадкування Трампа, а держсекретар Марко Рубіо взяв переговори з Європою та Україною під свій контроль, зміцнюючи вплив на зовнішню політику США.

