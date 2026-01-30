ТСН у соціальних мережах

Політика
465
3 хв

«Стояв порожній Patriot»: Зеленський розповів, як через затримки з ракетами Україна опинилася за крок до блекауту

Президент шокував заявою про критичну нестачу ракет ППО у той момент, коли Росія здійснювала атаки балістикою.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зіткнулася з критичною нестачею ракет для ППО. Зокрема, у цьому він емоційно дорікнув партнерам під час виступу у Давосі.

Детальніше про цю ситуацію президент розповів, відповідаючи на запитання журналістів.

З його слів, під час масованих атак армії РФ на енергетику в Україні «стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot».

«Російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві. А я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Просто порожні. Уявіть собі: летить балістика проти нашої енергетики, стоїть Patriot. Я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту», — висловився глава держави.

Водночас американські ракети PAC-3 на той момент, за словами Зеленського, приходили «через день після того, як нам роблять майже блекаут».

«Я можу публічно сказати, що це уповільнення. А чому на добу? Вони повинні були прийти за місяць до цього. Я знаю від партнерів (розвідки — Ред.), що летить балістика. Партнери знають, що в мене пустий дивізіон. Стояли порожні NASAMS, стояв порожній Patriot», — наголосив президент.

Він акцентував на тому, що США не дають Україні ракети безкоштовно — фінансування озброєння забезпечують європейські країни. Втім, транш не був вчасно проплачений.

«Транш не був проплачений по PURL. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається. Тому я і кажу, що емоційно та інформаційно треба бути в одній площині, щоб усе інше було ефективним та вчасним», — заявив український лідер.

За словами Зеленського, він обговорював з генсеком НАТО Марком Рютте, де брати кошти на фінансування програми PURL, за якою країни Альянсу купують американську зброю для ЗСУ.

«Американці сказали, що будуть тільки продавати нам зброю. У нас немає вибору. Це наш захист життя. Наприклад, є країни Європи, які кажуть: „Ми даємо Україні допомогу безкоштовно. Чого ми будемо проплачувати щось американське?“. З одного боку, звучить тверезо. Якщо ми даємо, а американці продають, то давайте ми будемо вкладати гроші у свою зброю. Але якщо летять російські ракети, а ти не виробляєш ракети для Patriot — чи допоможе таке рішення? Воно справедливе? По ситуації — ну, можливо. А щодо конкретно до цієї чи іншої ночі, до загрози блекауту, — це рішення дуже болюче», — констатував український президент.

З його слів, емоційна промова у Давосі — «це не образа до Європи». Зеленський наголосив, що констатує речі, «які відбуваються», а тому емоції, «можуть бути трішки різними».

Нагадаємо, Володимир Зеленський шокував заявою, що до ранку 16 січня у держави не було ракет до кількох систем протиповітряної оборони. На момент цієї заяви, наголосив він, ракети з’явилися. Втім, каже президент, йому щоразу доводиться «вибивати» пакети допомоги з ракетами для систем у США та Європи.

Згодом президент заявив, що дефіцит у протиповітряній обороні пов’язаний не зі зменшенням кількості ракет ППО, а з різким зростанням масштабів російських атак. Хоч Україна отримала трохи більше систем протиповітряної оборони, але водночас Росія суттєво наростила застосування балістики.

