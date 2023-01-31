Столтенберг має чималі шанси залишитися на посаді генсека НАТО - ЗМІ

Джерела переконані, що посада очільника НАТО важлива, але мало хто відповідає вимогам.

У зв’язку з війною, що вирує в Європі, перегони за наступним головою НАТО тривають.

Про це пише Politico.

Єнс Столтенберг був твердою рукою, коли західні столиці поспішили допомогти Україні відбити вторгнення російських військ. Але оскільки його термін закінчується у вересні, зростають припущення щодо того, хто може стати його наступником.

Війна Москви значно ускладнює прийняття рішення, яке потребує консенсусу між лідерами 30 країн-членів НАТО.

Наступний генеральний секретар повинен жорстко балансувати, заохочуючи столиці продовжувати постачати зброю в Україну та розбудовувати власну оборону НАТО — формально залишаючись осторонь конфлікту. Мало хто проходить перевірку на цю надзвичайно делікатну роль.

«Загальне відчуття, — сказав один високопоставлений дипломат НАТО, — що настав «час подихати свіжим повітрям».

Але союзники врешті-решт можуть перестрахуватися і залишитися за Столтенбергом.

Продовження терміну Столтенберга є найбільш згадуваним варіантом.

Також до списку ймовірних кандидатів входять прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Третю групу менш часто згадуваних імен, за словами неназваного дипломата, складають прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, президент Словаччини Зузана Чапутова та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

Оскільки до цього часу всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками, в рядах існує тиск, щоб призначити жінку.

«Час для жінки-генерального секретаря», — сказав старший дипломат НАТО. «Якщо чоловіки намагатимуться утримувати свої посади вічно, у справедливого представництва жінок ніколи не буде шансів», - додав він.

А деякі союзники наполягали на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг, який займає цю посаду з 2014 року, є колишнім прем'єр-міністром Норвегії. Його останніми попередниками були данці, голландці та британці.

Термін повноважень нинішнього генерального секретаря був швидко продовжений у березні минулого року після вторгнення Росії в Україну. Зараз багато чиновників вважають, що ще одне відстрочення для Столтенберга, навіть ненадовго, є серйозною можливістю.

Багаторічний лідер вважається надійною парою рук. Попри те, що деякі делегації вважають за краще незабаром побачити нове обличчя, Столтенберга все ще сприймають як рідкісного високопосадовця, який може зберігати холоднокровність — і дотримуватися сценарію — навіть у найсерйозніших кризах.

"Столтенберг хоче залишитися", - сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Але надання Столтенбергу короткого відстрочення може призвести до того, що рішення про заміну в майбутньому зіткнеться з власним конкурсом на найкращі посади в ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори в США — результат, якого деякі союзники воліли б уникнути.

Речник НАТО відмовився розповісти про майбутні сподівання Столтенберга. Відповідаючи на запитання про цю це, нинішній генеральний секретар сказав ЗМІ: «Зараз я зосереджений на своїх обов’язках».

«Я не спекулюю, — додав він, — щодо того, що станеться після мого перебування на посаді».

Нагадаємо, що раніше нещодавно президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі Столтенбергом. Політики говорили про інтеграцію в НАТО та нову зброю.

До того ж Столтенберг заявив про поворотний момент у війні та закликав надати Україні більше зброї.

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