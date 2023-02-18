Столтенберг: "Найбільший ризик для світу – це перемога Путіна"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що найбільшим ризиком для міжнародної безпеки є перемога Путіна у війні проти України.

Зважаючи на ризики, які виникають у війні Росії проти України, слід пам’ятати, що найбільшим з них є перемога Путіна.

Про це Столтенберг сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Немає опцій без ризиків, але найбільший ризик – це якщо Путін переможе", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг також пояснив, що часто закликає пришвидшити постачання зброї до України, адже необхідно, щоб держава отримала все перед тим, як Росія зможе виграти якусь ініціативу у війні.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції також закликав партнерів якнайшвидше надати Україні необхідну зброю для перемоги російського ворога, адже Путін досі має потенціал і намагається торгуватися зі світом, знищуючи тисячі українців.

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